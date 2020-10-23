Хикмет Гаджиев: Умерший сегодня 13-летний подросток был гражданином России обновлено; фото
«Сегодня в больнице скончался гражданин России Маяков Артур, пострадавший в результате обстрела Гянджи из ракет типа SCUD 17 октября. Маяков Артур гостил в Гяндже у своей тети», - сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Согласно информации, покойный будет похоронен в соответствии с православными христианскими религиозными традициями при поддержке Исполнительной власти города и Александро-Невской церкви города Гянджи. Об этом сообщено посольству Российской Федерации в Азербайджане.
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Сегодня в больнице скончался гражданин России Маяков Артур Владимирович (2007), который был ранен во время ракетного обстрела Гянджи 17 октября 2020 г, сообщает haqqin.az со ссылкой на государственные органы.
Таким образом, в Гяндже с начала ракетных атак погибло уже 26 человек.