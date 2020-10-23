«Сегодня в больнице скончался гражданин России Маяков Артур, пострадавший в результате обстрела Гянджи из ракет типа SCUD 17 октября. Маяков Артур гостил в Гяндже у своей тети», - сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Согласно информации, покойный будет похоронен в соответствии с православными христианскими религиозными традициями при поддержке Исполнительной власти города и Александро-Невской церкви города Гянджи. Об этом сообщено посольству Российской Федерации в Азербайджане.