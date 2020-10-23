COVID-19 в Грузии: почти 2 тысячи зараженных за сутки

За последние сутки в Грузии выявлен 1 941 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 10 человек. О этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 26 503, число умерших выросло до 193 человек.

Отметим, в Грузии в настоящее время из-за коронавируса на карантине находятся 4 180 человек. От коронавируса вылечились 10 163 человека.