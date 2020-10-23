«Невероятно рад новости об освобождении Зангилана. Я был там в 1989 году, выступал в связи с необходимостью создания Народного фронта. Оттуда тогда отправился в Губадлы, потом в Лачин, Туршсу… То есть в 1989 году я принимал активное участие в создании Народного фронта в Нагорном Карабахе. Побывал в Физули, Джебраиле, Агджабеди, Барде. Вообще всегда был тесно связан с Карабахом. В детстве часто бывал у проживавших там родственников. Для меня Карабах – родная земля. Очень переживал, когда в результате бездарной политики мы проиграли Карабах…» - сказал Зардушт Ализаде.

Известный азербайджанский политик и журналист-обозреватель Зардушт Ализаде поделился в азербайджанских СМИ тем, какое значение в его жизни имеет Нагорный Карабах , что связывает его с этим регионом и выразил свое отношение к происходящему сейчас в зоне боевых действий и политическим процессам в связи с ними.

Политик подчеркнул, что он много раз говорил об ошибках, которые допускало правительство Народного Фронта, однако к нему так никто и не прислушался.

«Они были заняты своими должностями и накоплением личного достояния. Все 30 лет после тех событий моя деятельность была посвящена анализу и возможному исправлению допущенных в то время нами – правительством и народом Азербайджана – ошибок. Написал сотни статей, книг, давал интервью, проводил встречи. Другими словами, моя жизнь посвящена объяснению сути карабахского конфликта, того, какие внешние и внутренние силы контролируют его, кому это выгодно», - утверждает политолог.

Как отметил Ализаде, у него по сей день есть многочисленные связи с армянской стороной, и он неоднократно бывал в Армении.

«Порой спорил с армянскими активистами, обменивался с ними мнением. Политика Армении в отношении Карабаха наконец привела ее к поражению. Я предупреждал их об этом. В последний раз вместе со своим миролюбивым армянским другом Георгием Ваняном 10 сентября этого года сделал совместное заявление. Мы обратились к обоим народам, заявив, что, судя по всему, мы накануне кровопролитной войны, будут большие потери, а потому стороны должны прекратить бросать друг в друга камни, чтобы избежать этих кровавых потерь. Нужно обсудить, рассмотреть возможность двух народов жить в одном государстве в соответствии с европейскими стандартами и европейским опытом», - сказал политик.

Он выразил сожаление, что их призыв не был услышан и война началась, приведя к жертвам и разрушениям.

«Идет победная для нас война. Армянская армия терпит разгром, и я очень надеюсь, что он будет полным, оккупационная армия покинет территорию Азербайджана и все захваченные территории вернуться к нам. После окончания войны армянское население, конечно же, на какое-то время будет переполнено гневом и ненавистью. Но время затянет раны армянского народа, он поймет свою ошибку, и жизнь заставит его установить нормальные дипломатические, торговые и человеческие отношения как с Турцией, так и с Азербайджаном. Придет время, и этот конфликт останется только в истории», - уверен Ализаде.

В подтверждение своих слов он напомнил о множестве подобных конфликтов, о которых сейчас узнают лишь на страницах истории.

Политик считает, что в сентябре этого года негативные процессы в Армении достигли своего пика. Население страны в массовом порядке покидало Армению, армяне переселялись в Россию, Европу – куда угодно, лишь бы уехать.

«Это происходило потому, что, несмотря на «победу» Армении, в этой стране не было никаких нормальных условий для жизни людей. «Командиры-победители» захватили власть в стране и принялись грабить народ. И Роберт Кочарян, и Серж Саргсян стали мультимиллиардерами», - указывает политолог.

По его мнению, хоть армяне и называют себя «древним и культурным» народом, в их политической жизни правили и правят лишь насильственные методы.

«Избавляться от инакомыслящего, оскорблять, преследовать, убивать его – это их обычная жизненная философия. Другими словами, Армения превратилась в совершенно неэффективное государство. Для того, чтобы избавиться от этого, армяне сделали революцию и привели к власти Никола Пашиняна. А он понял, что карабахский конфликт не дает Армении возможности оторваться от России и направиться к Западу. Думаю, что Пашинян осознал необходимость избавиться от Карабаха. Понял, что, если он хочет спасти Армению от России, то должен выбраться из Карабаха. То есть увидел путь к спасению — в войне и поражении», - полагает Зардушт Ализаде.

Политик привел пример из истории, когда в 1973 году президент Египта Анвар Садат, чтобы избавить страну от влияния СССР и арабских националистов, намеренно подверг свою армию поражению от Израиля. Затем, использовав это поражение как повод, он освободился от обязательств защищать Палестину в Кемп-Дэвиде. Ну а далее развернул свою страну в сторону США и Запада и проводил совершенно иную политику.

В истории есть такие приемы для изменения политики государства, отмечает азербайджанский эксперт. По-другому, считает он, объяснить политику нынешнего главы Армении невозможно.

«Пашинян либо дурак, либо проводит политику, о которой я говорил. Однако, если ознакомиться с его биографией, можно прийти к выводу, что он вовсе не дурак. Напротив, он хитер и специально выбрал этот путь: Армения проиграет и заодно избавится от зависимости от Карабаха и России. Антироссийская политика Пашиняна привела к тому, что Путин обиделся на него и снял с Армении опеку. Нам это и нужно было. Азербайджан потратил очень много денег на подготовку армии. С другой стороны, был серьезный запрос общества, которое устало терпеть оккупацию, длящуюся 30 лет. Политическая власть в Азербайджане также поняла выгодные условия и возможность освободить Карабах. Помимо этого, Пашинян предпринял ряд провокационных шагов против Турции и Азербайджана. Думаю, он сделал это намеренно, чтобы началась война», - считает политик.

З.Ализаде убежден, что освобождение Карабаха уже не вызывает сомнений. И сейчас Пашинян ведет консультации с армянскими политическими силами об уступках, на которые готова пойти Армения, чтобы остановить наступление Азербайджанской армии.

«Эти уступки могут состоять из возвращения оккупированных районов с условием, что Карабах получит какой-то статус в составе Азербайджана. Если вы помните, в самом начале войны Пашинян отправился в парламент и спросил депутатов, готовы ли они остановить войну, если Азербайджан даст статус Нагорному Карабаху? Депутаты единогласно ответили «нет». Но теперь, по прошествии 20 дней войны, всем ясно, что армянская сторона проиграла. Из-за рубежа ей никто не помогает. В таких условиях Пашинян снова поставит этот вопрос перед политическими силами страны. Он будет консультироваться с бывшими лидерами карабахских сепаратистов о том, на какой статус Карабаха они могут быть согласны. Москва уже торопится предложить министру иностранных дел Азербайджана согласованную с армянской стороной формулу мира. Но выбор будет за президентом Азербайджана. Предложение Путина состоит в том, чтобы Нагорный Карабах оставался в составе Азербайджана под определенные международные гарантии. Но, насколько я знаю, есть еще одно предложение - от Эрдогана. Оно состоит в том, что если ты побеждаешь, то не стоит останавливаться на полпути», - говорит эксперт.

В то же время З.Ализаде полагает, что теоретически Нагорному Карабаху вполне может быть отказано в автономии. Если Азербайджанская армия продолжит наступление и освободит шесть районов, оставив открытым Лачинский коридор, то через него может уйти армянское население. И не с кем тогда будет обсуждать вопрос автономии. Армянская сторона опоздала. Если бы она озвучила эти предложения до начала успешной наступательной операции Азербайджанской армии, то, возможно, Азербайджан и согласился бы на это, чтобы не проливать крови.

З.Ализаде также отметил роль США в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Он считает, что без положительной оценки происходящего со стороны США Эрдоган вряд ли занял бы такую решительную позицию в отношении России.

Касаясь разговоров о вводе российских миротворцев в Карабах, Зардушт Ализаде однозначно заявил, что это недопустимо, потому что «истинное лицо российских миротворцев можно видеть в Абхазии и Осетии». Возможность введения российских миротворцев он назвал «лишь политической игрой».