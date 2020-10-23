Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов заявил о том, что руководство Федерации футбола Украины связалась с АФФА и заявила о готовности безвозмездно помочь организовать домашние матчи сборной Азербайджана и « Карабах а».

Как известно, УЕФА принял решение о том, что в данный момент в Азербайджане и Армении невозможно проводить международные футбольные матчи. В связи с этим АФФА и «Карабаху» пришлось в скором порядке подыскивать нейтральную арену для игры 2-го тура Лиги Европы с испанским «Вильярреалом». В результате по настоянию азербайджанской стороны матч, запланированный на 29 октября, состоится в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим», на котором свои домашние встречи проводит чемпион Турции «Истанбул Башакшехир».

Но если решение УЕФА о проведении игр на нейтральном поле останется в силе, то АФФА и «Карабаху» придется искать стадионы и для проведения матчей Азербайджан – Черногория (Лига наций, 14 ноября), «Карабах» - «Сивасспор» (Лига Европы, 26 ноября) и «Карабах» - «Маккаби» (Лига Европы, 3 декабря)

«После того, как УЕФА принял решение о проведении наших игр на нейтральных полях, некоторые федерации поддержали АФФА, - говорит Эльхан Мамедов. – Руководство Федерации футбола Украины связалось с нами и уведомило, что готово на бесплатной основе всячески помочь с организацией домашних матчей сборной Азербайджана и «Карабаха» на территории Украины. Мы благодарим Украинскую федерацию за такую поддержку и в случае необходимости рассмотрим данный вариант.

Как вы знаете, первый домашний матч в Лиге Европы «Карабах» проведет в Стамбуле. То, что игра состоится именно в Турции, - это результат переговоров АФФА и «Карабаха» с УЕФА. Мы настаивали на проведении игры на территории Турции и благодарим Федерацию футбола Турции за поддержку».