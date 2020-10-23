Игорь Коротченко: «Россияне-наемники в Карабахе совершают преступление!»

Военные эксперты в Москве убеждены в том, что россиянам, в том числе и российским армянам, нечего делать на фронтах Нагорного Карабах а, сообщает haqqin.az.

«Граждане РФ могут принимать участие в боевых действиях только в составе наших силовых структур. В данном случае война идет на территории Азербайджана, и российские граждане не должны участвовать в ней.

Напоминаю, что наш Уголовный кодекс карает за участие в незаконных вооруженных формированиях и боевых действиях в качестве наемников.

Поэтому российские правоохранительные органы имеют все основания для вмешательства в ситуацию. Следует ожидать от них жесткой реакции», - заявил газете «Взгляд» редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Действительно, статья 359-я Уголовного кодекса гласит: за участие наемника в вооруженном конфликте полагается срок от трех до семи лет, а за вербовку – от четырех до восьми», - сказал военный эксперт.