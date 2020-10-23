ООО Aqro-vest DC направило личному составу нашей армии 113 362 различных видов мыла на сумму 41 тысяча 241,64 манатов.

С момента начала контрнаступительной операции все мировое сообщество в очередной раз стало свидетелем единства азербайджанского народа. Сегодня наш народ объединился вокруг Верховного Главнокомандующего как кулак, и мобилизовался во имя справедливой победы в этой славной битве!

ООО Aqro-vest DC, в свою очередь, в знак солидарности с нашей армией сделало пожертвование в Фонд помощи Вооруженным Силам с первых дней контрнаступительных операций, а также предоставило различную одежду, табачные изделия и предметы личной гигиены для личного состава. Сегодня, в продолжение поддержки, компания подарила персоналу партию из 113 362 различных видов мыла на сумму 41 241,64 манатов.

Руководство ООО Aqro-vest DC: «Как мы уже заявляли ранее, мы продолжим оказывать поддержку, оценивая потребности и наши возможности! Это наш долг! Как всегда, наша компания продолжает работать с приверженностью к цели Верховного Главнокомандующего к укреплению Азербайджана! Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан!»