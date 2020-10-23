Противник обстреливает Лачинский и Губадлинский районы с территории Армении
Армения прибегла к очередной провокации для предотвращения операций подразделений Азербайджанской Армии на Лачинском и Губадлинском направлениях, сообщает Минобороны.
Согласно информации, в настоящее время ракетные и артиллерийские установки противника, занимающие боевые позиции на территории Горисского и Гафанского районов Армении вблизи государственной границы, подвергают интенсивному обстрелу территории Лачина и Губадлы.
Цель противоположной стороны - вынудить Азербайджанскую Армию открыть огонь по территории Армении.