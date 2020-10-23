Икрам Нур, автор haqqin.az 14:22

«Иран полностью поддерживает справедливую позицию и территориальную целостность Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте и осуждает любые проявления сепаратизма», - заявил посол ИРИ в Баку Сеид Аббас Мусави. Кроме того, как заявил иранский посланник, Исламская Республика намерена принять участие в благоустройстве освобожденных территорий Азербайджана.

Фактически, Тегеран отказался от генеральной линии в азербайджано-армянском конфликте, которой придерживался без малого тридцать лет, и которая вошла в учебные пособия для иранских дипломатов как образец внешнеполитического искусства. Нынешняя стадия азербайджано-армянского конфликта – жесткий ответ на вооруженную провокацию Еревана, переросший в победоносный освободительный поход – стал для Тегерана неприятной неожиданностью. Внутри страны – системный экономический кризис, вызванный американскими санкциями, последствия которого приумножены пандемией. Извне – ведущиеся им многочисленные прокси-войны, от Йемена до Ирака и Сирии, на которые приходится тратить массу сил и ресурсов. Не вызывает сомнения, что Тегерану очень хотелось бы поучаствовать в качестве посредника между Баку и Ереваном, заработать на этом политический капитал и еще раз подчеркнуть свою роль в Закавказье – но на этот раз не случилось. Во-первых, внешнеполитический и экономический ресурсы для этого в явном дефиците. Во-вторых, характер нынешней стадии конфликта оказался для Тегерана полной неожиданностью. Иранское руководство совершенно не ожидало, что Баку решится на освободительный поход, иранское руководство надеялось, что все будет как всегда – несколько дней постреляют и разойдутся, а ему останется только призвать к сдержанности, слегка погрозить пальцем в обе стороны, предложить себя как посредника – и вот он, политический и дипломатический профит.

К глубокому разочарованию Тегерана выяснилось, что в этот раз «как всегда» не будет, что сторонам конфликта на иранскую позицию достаточно, мягко говоря, индифферентно. Более того, траектория конфликта во многом формируется другими внешними игроками –Турцией, Россией, Францией, а где-то рядом и Израилем. И поделать в этом случае Тегеран особо ничего и не может, поскольку четверть его собственного населения – этнические азербайджанцы, совершенно уверенные в том, что «Карабах - наш». Более того, своей азербайджанской идентичностью в четырех стратегически важных со всех точек зрения провинциях страны уже не раз доставлявшие головную боль центральной власти Исламской республики. Сочетание двух этих факторов – отсутствие ресурсов для проведения активной политики в Закавказье и четверть населения, симпатизирующего освободительному походу Азербайджана, заставили Тегеран отказаться от устоявшейся и комфортной для него внешнеполитической линии в отношении конфликта вокруг Нагорного Карабаха. «Не можешь противостоять – возглавь, нет сил возглавить – выбери правильную сторону», - именно так выглядела мотивация для иранского руководства. И оно решилось на выбор, исход которого был объективно предрешен – встать на сторону Баку. Для приличия, разумеется, «строго предупредив» обе стороны, что на попытки создать угрозу на границе Нагорного Карабаха с Ираном ответит «очень жестко». Но в том-то и дело, что это чистой воды декларация, поскольку после того, как Азербайджан взял под контроль всю границу Нагорного Карабаха с Ираном, Ереван получил шанс заиметь очень серьезные военные неприятности с Исламской Республикой. «Заняв приграничные районы с Ираном, Азербайджан тем самым вынудил Армению отказаться от применения ракетно-артиллерийских ударов, поскольку ошибочный удар по территории Ирана немедленно приведет к ответу со стороны Тегерана, и для армии Армении это может оказаться очень и очень существенным», - отмечают авторитетные военные эксперты, следящие за ситуацией.