Синоптики о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, возможна морось, умеренный южный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

На Апшеронском полуострове ночью 13-16, днем 20-24, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, восточный ветер временами усилится.

Ночью 11-16, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.