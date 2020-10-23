В МО Армении заявили о недостатке времени для освоения Су-30СМ

Приобретение Арменией российских истребителей Су-30СМ было частью программы военных реформ, которую Ереван не успел реализовать, заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает News.ru.

Согласно информации, он в интервью Civilnet констатировал, что у армянской стороны не было времени на освоение истребителей. По его словам, «сложную технологию невозможно освоить за шесть месяцев».

Ованнисян рассказал, что в рамках концепции реформ Армения также заключила договор о модернизации самолётов Су-25, соглашения о приобретении вертолетов и дронов. Все эти действия осуществить в срок не удалось, так как в Нагорном Карабахе возобновились бои.