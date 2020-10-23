Би-Би-Си: «Азербайджанцы не боятся встречать тела своих героев» видео
В эфире авторитетного британского телеканала BBC был показан репортаж о трагических результатах обстрела армянскими войсками второго по величине города Азербайджана – Гянджи.
В репортаже говорится трехлетней Хадидже, чьи мама, папа и сестренка погибли при обстреле.
«Внучка теперь спит со мной и часто говорит: дедуль, приведи маму! А как я ее приведу? Как я скажу ей, что мамы больше нет?» - говорит дедушка маленькой Хадиджи - Низами Агаев и закрывает лицо руками, чтобы никто не видел, как он плачет.
Голубые глаза Хадиджи выглядят усталыми и немного опухшими. Три дня после обстрела она не могла открыть их - песок и пыль от обрушения забили роговицу. Теперь, благодаря стараниям врачей, Хадиджа снова видит мир, который в одночасье так изменился для ее семьи.
Дома, где она росла, больше нет, его уничтожил взрыв. Теперь Хадиджа живет у бабушки с дедушкой в поселке в 20 километрах от Гянджи.
В ночь на 17 октября жилой квартал Гянджи подвергся ракетному обстрелу. По данным Азербайджана, вооруженные силы Армении ударили по городу баллистической ракетой «Скад» (Р-17). Армянские силы это отрицают, отмечая, что бьют только по военным целям.
«Как только услышал тот взрыв, сразу прыгнул в машину и рванул в Гянджу к дочке. Прибежал к их входной двери, и мир мой рухнул… Не было больше ни двери, ни забора, ничего. Только тьма вокруг, и груда камней, - вспоминает Низами Агаев. - Я спросил у спасателей, что случилось с людьми внутри? Они ответили, не беспокойся, здесь нет умерших. Я понимаю почему. Они не хотели, чтобы мы испугались».
«Мы обошли все больницы, - продолжил свой рассказ убитый горем отец и дедушка, - но нигде не могли найти своих родных. У меня еще была надежда, но их нигде не было. Поэтому мы стали обходить морги. Оказалось, что все это время они были под завалами. Боже! Я ничего больше не понимаю».
Мать Хадиджы работала в находящемся неподалеку детском саду. Они поженились всего пять лет назад.
На входе в дом Агаевых повязан черный платок - символ траура. Сегодня в их доме много народу. Родственники, соседи, знакомые и незнакомые люди приходят почтить память погибших родителей Хадиджи. Здесь их называют мучениками и героями (шахидами).
«У дочки было столько планов, о стольком она мечтала. Ничему не суждено сбыться. Девочка моя, девочка, как же так?» - плачет мать погибшей Севиндж Агаева.
Вокруг суетятся родственники. Кто-то один всегда сидит с маленькой Хадиджой. Ей нельзя бегать или ходить из-за трещины в бедре - поэтому кто-то постоянно носит ее на руках.
«Что пожелать внучке? Желаю, чтобы она выросла и стала женщиной. Пусть Аллах приглядывает за ней и помогает. Бог спас нашу внучку, чтобы мы видели в ней нашу дочь», - говорит Севиндж.
В это время Низами отвлекает маленькую Хадиджу, чтобы она снова не спросила, где мама. Репортеры спросили его, как он все эти дни справляется со свалившимся на семью горем.
«Главное сейчас — это наша родина, ее благополучие. Война, война идет. Мы не боимся потерь, мы готовы встречать тела наших погибших героев. Мы верим, что вся эта кровь будет пролита не зря. Надеюсь, уже скоро наши военные вернутся с победой, и эта война, этот ужас закончится», - отвечает Низами.
По данным азербайджанских властей, в результате ракетного обстрела 17 октября было разрушено более 20 жилых домов.