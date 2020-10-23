14:51

В эфире авторитетного британского телеканала BBC был показан репортаж о трагических результатах обстрела армянскими войсками второго по величине города Азербайджана – Гянджи. В репортаже говорится трехлетней Хадидже, чьи мама, папа и сестренка погибли при обстреле.

«Внучка теперь спит со мной и часто говорит: дедуль, приведи маму! А как я ее приведу? Как я скажу ей, что мамы больше нет?» - говорит дедушка маленькой Хадиджи - Низами Агаев и закрывает лицо руками, чтобы никто не видел, как он плачет. Голубые глаза Хадиджи выглядят усталыми и немного опухшими. Три дня после обстрела она не могла открыть их - песок и пыль от обрушения забили роговицу. Теперь, благодаря стараниям врачей, Хадиджа снова видит мир, который в одночасье так изменился для ее семьи. Дома, где она росла, больше нет, его уничтожил взрыв. Теперь Хадиджа живет у бабушки с дедушкой в поселке в 20 километрах от Гянджи. В ночь на 17 октября жилой квартал Гянджи подвергся ракетному обстрелу. По данным Азербайджана, вооруженные силы Армении ударили по городу баллистической ракетой «Скад» (Р-17). Армянские силы это отрицают, отмечая, что бьют только по военным целям.

«Как только услышал тот взрыв, сразу прыгнул в машину и рванул в Гянджу к дочке. Прибежал к их входной двери, и мир мой рухнул… Не было больше ни двери, ни забора, ничего. Только тьма вокруг, и груда камней, - вспоминает Низами Агаев. - Я спросил у спасателей, что случилось с людьми внутри? Они ответили, не беспокойся, здесь нет умерших. Я понимаю почему. Они не хотели, чтобы мы испугались». «Мы обошли все больницы, - продолжил свой рассказ убитый горем отец и дедушка, - но нигде не могли найти своих родных. У меня еще была надежда, но их нигде не было. Поэтому мы стали обходить морги. Оказалось, что все это время они были под завалами. Боже! Я ничего больше не понимаю». Мать Хадиджы работала в находящемся неподалеку детском саду. Они поженились всего пять лет назад.

На входе в дом Агаевых повязан черный платок - символ траура. Сегодня в их доме много народу. Родственники, соседи, знакомые и незнакомые люди приходят почтить память погибших родителей Хадиджи. Здесь их называют мучениками и героями (шахидами). «У дочки было столько планов, о стольком она мечтала. Ничему не суждено сбыться. Девочка моя, девочка, как же так?» - плачет мать погибшей Севиндж Агаева. Вокруг суетятся родственники. Кто-то один всегда сидит с маленькой Хадиджой. Ей нельзя бегать или ходить из-за трещины в бедре - поэтому кто-то постоянно носит ее на руках. «Что пожелать внучке? Желаю, чтобы она выросла и стала женщиной. Пусть Аллах приглядывает за ней и помогает. Бог спас нашу внучку, чтобы мы видели в ней нашу дочь», - говорит Севиндж. В это время Низами отвлекает маленькую Хадиджу, чтобы она снова не спросила, где мама. Репортеры спросили его, как он все эти дни справляется со свалившимся на семью горем.