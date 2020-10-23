Сергей Марков: «Надеюсь, после взятия Лачина Ильхам Алиев остановит войну»

Глава российского Института политических исследований, известный российский политолог Сергей Марков на своей странице в Facebook написал, что Азербайджан близок к военной победе в Нагорном Карабах е.

«Возможно, уже через несколько часов армия Азербайджана займет позиции, которые позволят блокировать огнем южный лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Северный коридор был уже блокирован около недели назад. Там все под обстрелом. И армия Азербайджана полностью доминирует в воздухе. После военной блокады южного коридора Нагорного Карабаха положение армянской армии будет уже безнадежным», - подчеркивает Сергей Марков.

Он констатирует, что продолжение войны тогда превратится в уничтожение людей в военной армянской форме.

«Это уже никому не нужно. Поэтому, думаю, после этой военной победы президент Азербайджана Ильхам Алиев заявит о готовности прекратить огонь и приступить к переговорам. Это будут уже не переговоры о перемирии, а переговоры о мире. Об условиях мира. Об условиях полного вывода армянских войск со всей территории Азербайджана. И о положении армянского населения», - пишет политолог.

По его мнению, Россия будет главным организатором и посредником на этих переговорах.

«Выступление Владимира Путина было именно об этом, хотя не все это поняли тогда. А Путин уже знал, что через несколько часов геополитическая ситуация в регионе кардинально изменится. Азербайджан близок к военной победе», - заявляет Сергей Марков.