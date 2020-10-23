Содержание этого письма Пашинян обсуждал на консультациях с политическими силами Армении. Однако, как сообщает «Грапарак», армянское правительство опровергает наличие такого обращения.

Как стало известно армянской газете «Грапарак», лидер карабах ских сепаратистов Араик Арутюнян обратился с письмом к премер-министру Армении Николу Пашиняну, попросив его предпринять меры для возвращения к переговорному процессу. Лидер сепаратистов требует у Пашиняна сесть за стол переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Арутюнян направил обращение к Пашиняну незадолго до официального письма президенту России Владимиру Путину. По информации армянских СМИ, кроме переговоров с Азербайджаном, Арутюнян предлагает Пашиняну принять главную роль России в урегулировании и добиться ее военно-политической поддержки.

Однако наряду с этим «Грапарак» задается справедливым вопросом: «Если Арутюнян придавал такую важность роли Путина и России в этом конфликте, почему в мирных условиях шел на поводу капризов некоторых и на важнейших двух государственных постах назначил людей, которые объявлены в России персонами нон-грата. Речь идет о министре иностранных дел Масисе Маиляне и секретаре Совета безопасности Самвеле Бабаяне», - пишет газета.

Издание также отмечает, что письмо Араика Арутюняна стало холодным душем для кругов, которые кормят общество «военно-патриотическими байками», дав понять всем, что пора возвращаться к реальности.