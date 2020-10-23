В Армении назвали имена новых убитых в Карабахе официально - 963
Оккупировавшая Нагорно-Карабахский регион Азербайджана армия Армении обнародовала новый список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в списке за 24 октября 36 фамилий.
Таким образом, Армения официально признала гибель 963 военнослужащих. Однако, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в несколько раз больше.
Манукян Нарек Грачьевич, 2000 г.р.
Чобанян Ованнес Мишаевич, 1997 г.р.
Цатурян Саркис Давидович, 2001 г.р.
Мартиросян Жора Аликович, 2001 г.р.
Геворкян Эдмон Тельманович, 2001 г.р.
Мкртчян Мисак Масисович, 1997 г.р.
Бабаян Ваан Гагикович, 1987 г.р.
Айрапетян Хачатур Симонович, 1989 г.р.
Трузян Грач Аветисович, 1998 г.р.
Тигранян Арсен Левикович, 1993 г.р.
Аршакян Айк Арутюнович, 1992 г.р.
Товмасян Наапет Гарибович, 2000 г.р.
Овакимян Самсон Мишаевич, 1992 г.р.
Акопджанян Тигран Драстаматович, 1978 г.р.
Григорян Ваагн Артушевич, 1996 г.р.
Григорян Влад Альбертович, 1999 г.р.
Агаян Рустам Владимирович, 1978 г.р.
Базунц Бабкен Арсенович, 1995 г.р.
Манукян Андраник Арменович, 1982 г.р.
Кочинян Давид Маисович, 1990 г.р.
Асратян Роберт Гарникович, 1992 г.р.
Никогосян Карен Ишханович, 1983 г.р.
Карамян Ваге Арсенович, 1988 г.р.
Хачатрян Артур Гагикович, 1989 г.р.
Мартиросян Левон Суренович, 1991 г.р.
Резервист Бабаян Карен Араевич, 1987 г.р.
Погосян Давид Арменович, 2001 г.р.
Резервист Акопджанян Марат Мартуникович, 1982 г.р.
Резервист Азарян Арег Борикович, 1988 г.р.
Резервист Антонян Перч Григорьевич, 1987 г.р.
Резервист Багдасарян Аркадий Минасович, 1983 г.р.
Резервист Кандалян Геворк Ашотович, 1998 г.р.
Резервист Казарян Давид Смбатович, 1999 г.р.
Резервист Торосян Вачаган Варужанович, 1997 г.р.
Резервист Бадасян Арман Микаэлович, 1992 г.р.
Резервист Киракосян Геворк Манвелович, 1989 г.р.