Уничтожен беспилотник противника
24 октября около 15:25 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении, пытавшийся совершить полет в направлении Агдеринского района, сообщает Минобороны.
24 октября около 15:25 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении, пытавшийся совершить полет в направлении Агдеринского района, сообщает Минобороны.
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