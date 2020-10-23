Уничтожен беспилотник противника

24 октября около 15:25 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении, пытавшийся совершить полет в направлении Агдеринского района, сообщает Минобороны.

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