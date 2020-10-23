Сокрушительные удары азербайджанской артиллерии видео
Артиллерийские подразделения Азербайджанской армии продолжают наносить сокрушительные удары по противнику, сообщает Минобороны.
Артиллерийские подразделения Азербайджанской армии продолжают наносить сокрушительные удары по противнику, сообщает Минобороны.
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