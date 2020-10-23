МИД России о гибели своего гражданина от армянского снаряда

Министерство иностранных дел России на своей официальной странице в Facebook сообщило о смерти 13-летнего гражданина России Маякова Артура, пострадавшего в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении.

«24 октября с.г. власти Азербайджана уведомили Посольство о том, что в больнице города Гянджи от полученных в результате ракетного обстрела 17 октября с.г. ранений скончался гражданин России Маяков Артур Васильевич 2007 года рождения. Посольство находится в постоянном контакте с представителями Исполнительной власти города Гянджа и родственниками погибшего, оказывает им необходимое содействие.

А.В.Маяков похоронен 24 октября с.г. в городе Гянджа Азербайджанской Республики. В церемонии принимали участие заместитель руководителя Русской общины Гянджи И.В.Калашникова и настоятель храма Александра Невского в Гяндже отец Варфоломей.

В связи с этим скорбным событием Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении.