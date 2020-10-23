Несколько дней назад haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ сообщил об инициативе двух экс-президентов Армении Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна направиться в Москву на переговоры по ситуации, сложившейся в Нагорном Карабах е. Экс-президенты предложили главе армянского правительства Николу Пашиняну делегировать часть своих полномочий им, чтобы придать переговорам с Кремлем официальный статус.

Череда военных поражений армянской армии и переход равнинного Карабаха, а также стратегического Гадрутского и части Ходжавендского районов под контроль вооруженных сил Азербайджана поставила под вопрос само существование сепаратистского образования и армянской оккупационной зоны. А все попытки Никола Пашиняна вовлечь в военный конфликт Россию – под эгидой миротворческой миссии, либо антитеррористической операции – обернулись крахом. Армянская политическая элита осознает, что без российской поддержки армянская армия обречена на сокрушительное поражение. А за последние дни возникла угрожающая армянской стороне ситуация – азербайджанская армия дошла до пресловутого Лачинского коридора. И если Азербайджану удастся закрыть коридор, соединяющий Армению с Карабахом, огромная группировка войск Армении останется в плотном кольце азербайджанских подразделений.

В свою очередь Кремль с первого дня военных действий соблюдает демонстративный нейтралитет. А во время дискуссий на площадке Валдайского клуба президент России Владимир Путин открыто заявил о важности деоккупации азербайджанских территорий. После этого громкого заявления Путина опасения в армянской элите усилились. Все политические силы Армении понимают, что Кремль не хочет иметь никаких дел с нынешним армянским правительством, и лично с Николом Пашиняном.

После уточнения Путина в армянском обществе снова вспыхнули дискуссии о важности продолжения консультаций с Россией. Но с Россией должны разговаривать ее друзья. Как сообщает армянское издание «Гранапарк», вот уже два дня армянские СМИ пишут о том, что Роберт Кочарян вылетел или должен вылететь в Москву, чтобы провести какие-то переговоры. Однако руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян в интервью изданию опроверг эту информацию.

«Нам сообщили, что Никол Пашинян вначале согласился, чтобы его "заклятый друг" Роберт Кочарян поехал в Россию, но потом выдвинул какие-то условия Кочаряну по части круга встреч в России. С другой стороны, нам сказали, что Роберт Кочарян не поедет в Москву, пока не получит конкретных и реальных полномочий от властей Армении: "Как он поедет, о чем будет говорить, если у него нет полномочий вести переговоры?"

Тем более что идея этого визита принадлежит не ему, а Левону Тер-Петросяну. Вчера нам сказали, что Роберт Кочарян уже вылетел в Москву, но руководитель его офиса опять опроверг эти сведения. "Нет, не уехал. Ничего другого сказать вам не могу", - сказал Виктор Согомонян», - пишет газета.