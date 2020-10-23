Минобороны обратилось к армянским солдатам: «Сложите оружие!»

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз рекомендует мирным жителям, проживающим на оккупированных территориях, держаться подальше от военных объектов.

«Военное командование Азербайджана, в очередной раз обращаясь к мирным жителям, проживающим в населённых пунктах, расположенных вблизи зоны боевых действий, рекомендует им держаться подальше от военных объектов и инфраструктуры во избежание травм.

В то же время Военное командование Азербайджана, также обращаясь к солдатам и добровольцам, обманутым военно-политическим руководством Армении и доставленным на оккупированные территории нашей страны, предложило сложить оружие и сдаться.

Следует отметить, что командование готово принять все необходимые меры с целью обеспечения безопасности, питания, медицинского обслуживания и других потребностей гражданского населения, перешедшего на азербайджанскую сторону.

Кроме того, все права военнопленных и гражданских лиц будут защищены в соответствии с международным гуманитарным правом, а также посредством международных организаций будут созданы необходимые условия для лиц, желающим перейти в третьи страны», - говорится в сообщении Минобороны.