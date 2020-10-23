Минобороны: армянским военнослужащим рекомендуется сложить оружие и сдаться
«За минувший период продолжались бои на Джебраильском, Физулинском, Агдеринском, Гадрутском, Губадлинском направлениях», - заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
Он отметил, что Азербайджанская армия продолжает наступательные действия в соответствии с планом операции.
«В настоящее время бои продолжаются на всем фронте. Армянским военнослужащим, сражающимся против азербайджанских солдат, рекомендуется, не теряя времени, сложить оружие и сдаться. Победа с нами!», - сказал представитель Минобороны.