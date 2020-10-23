Председатель комитета Госдумы России: «Остановить войну в Карабахе поможет не перемирие, а мир на четких началах»
Председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью на радио Sputnik коротко поделился своим мнением о решении карабахского конфликта.
Решить карабахский конфликт могут только два президента и один премьер, а никакая контактная группа ОБСЕ. Такое мнение выразил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Для России это действительно конфликт, который мы должны прекратить и по справедливости его решить. Но мир – это не только перемирие, которое уже при поддержке Москвы объявляли, а потом нарушали. А мир на четких, ясных началах", - сказал он.