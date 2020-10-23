Председатель комитета Госдумы России: «Остановить войну в Карабахе поможет не перемирие, а мир на четких началах»

Председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью на радио Sputnik коротко поделился своим мнением о решении карабахского конфликта.

Решить карабахский конфликт могут только два президента и один премьер, а никакая контактная группа ОБСЕ. Такое мнение выразил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.