Хикмет Гаджиев тонко намекнул: В ответ на удар с территории Армении нанесем удар по самой Армении

Обстрел Арменией подразделений Азербайджанской армии со своей территории в направлении Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов армяно-азербайджанской государственной границы, а также атака территории Азербайджана с территории Армении являются очередным актом военной агрессии. Об этом в комментарии СМИ заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Это является продолжением агрессивных атак с территории Армении реактивными и баллистическими ракетами Гянджи, Мингячевира, Кюрдамира, Сиязани, Габалы, Хызы и других азербайджанских городов, а также гражданских лиц и объектов. Атака Армении против Азербайджана 12 июля этого года в Товузском направлении государственной границы также была расценена как акт агрессии», - сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, такие акты агрессии с применением силы ещё раз доказывают присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и открытое ведение войны против нашей страны.

«Такие военные авантюры Армении, являясь фактами агрессии, выступают также как политические провокации для расширения географии конфликта.

Таким образом Армения грубо нарушает обязательства, принятые на себя в рамках военно-политической организации, членом которой она является, которые предписывают остерегаться от применения силы и запугивания с применением силы в отношении других стран.

Как неоднократно заявлял Верховный главнокомандующий-победоносец, Президент Ильхам Алиев, у Азербайджана нет никаких военных целей на территории Армении», - сказал помощник президента.

Он подчеркнул, что ответственность за шаги, которые вынуждена будет предпринять Азербайджанская Республика против легитимных военных целей для отражения военной агрессии и атак в соответствии со статьей 51 Устава ООН, полностью ложится на Армению.