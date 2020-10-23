Спартак Гасанов, отдел информации 21:03

Накануне, глава армянского МИД Зограб Мнацаканян вновь попал в неприятную историю, пытаясь представить широкой публике армянскую позицию по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. 23 октября после встречи с государственным секретарем США Майком Помпео в Вашингтоне министр иностранных дел Армении дал интервью телеканалу CNN.

Отметим, что год назад, также в октябре, на британском канале BBC был опубликован очередной выпуск передачи «HARDtalk», в ходе которого ведущий Стивен Сакур уличил своего гостя - Зограба Мнацаканяна - в непоследовательности и лжи, когда тот рассказывал об армянском подходе к разрешению нагорно-карабахского конфликта. Наверное, главному армянскому дипломату следовало бы извлечь урок из того фиаско и лучше подготовиться к предстоящему интервью, а еще лучше вообще его не давать. Тем более, что ведущей была всемирно известная журналистка и не менее опытный мастер острых вопросов Кристин Аманпур. Уже в начале интервью Мнацаканян стал с определенной долей агрессии уходить в сторону от поставленных вопросов и раскрывать подлинную сущность армянской «дипломатии». Ведущая упомянула заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который отметил, что «единственным путем к миру является путь, основанный на резолюциях Совбеза ООН и уважении к международному праву», и что «незаконная армянская оккупация должна остановиться, и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», и спросила готова ли Армения сделать такую уступку.

Мнацаканян в довольно резкой форме заявил: «Мы не говорим об уступках, мы говорим об установлении сейчас режима прекращения огня и возвращении к мирным переговорам». При этом он явно слукавил, заявив относительно будущего статуса Нагорного Карабаха, что «право наших соотечественников на самоопределение является основополагающим принципом, признанным международным сообществом». Не теряющая самообладания ведущая вежливо напомнила главе армянского МИД о том, что ООН называет Армянские силы в Нагорном Карабахе оккупационными: «Четыре резолюции Совбеза ООН от 1993 года потребовали немедленного вывода «оккупационных сил». Резолюция Генассамблеи ООН от 2008 года вновь подтвердила территориальную целостность Азербайджана и «неотчуждаемое право азербайджанского населения вернуться в свои дома». Понятно, что это должно быть решено путем переговоров. А Вы в свою очередь говорите о праве Вашего народа на свободу и безопасность. Вопрос в том, сможете ли вы и азербайджанцы договориться? Потому что все перемирия, заключенные до этих пор, очень быстро разваливались». Вполне резонный и справедливый вопрос вызвал явное замешательство у Мнацаканяна, который сразу же перевел разговор в другую плоскость. Не упоминая резолюции ООН, что скорее всего вызвано невозможностью их какого-либо иного трактования, кроме как в пользу Азербайджана, он ушел в исторический экскурс. Точнее, псевдоисторический. «В 1992-93 годах, у нас была очень опасная ситуация. Армянам в Нагорном Карабахе была оставлена лишь небольшая полоска земли. Остальная территория была оккупирована азербайджанскими силами (это на своей то территории! – Ред.). Население этих территорий было подвергнуто этническим чисткам и изгнано (очередное лицемерие и игнорирование судьбы куда большего числа этнических азербайджанцев, изгнанных со своих земель – Ред). Последующие события показали, что армяне могут решительно защитить себя и свои жизни в Нагорном Карабахе. Они создали пояс безопасности, который до сего дня является демонстрацией того, что при отсутствии такого пояса армяне Нагорного Карабаха вновь подверглись бы этническим чисткам. Мы добросовестно ведем переговоры, чтобы найти путь, при котором было бы выражено право наших соотечественников в Нагорном Карабахе на самоопределение. Это наше обязательство, и мы будем работать над его претворением в жизнь».