Ильхам Алиев простил кредиты погибшим и раненным в войне за Карабах историческое решение президента
По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева Центральный банк Азербайджана направил рекомендацию Ассоциации банков Азербайджана поддержать военнослужащих и пострадавших в результате армянской агрессии граждан. Как сообщает haqqin.az, Ассоциация приняла решение о полном погашении потребительских кредитов и начисленных на них процентов, выданных военнослужащим и гражданским лицам, впоследствии погибшим в период Освободительной войны с армянскими агрессорами.
С 27 сентября 2020 года банки приостанавливают начисление процентов и других платежей по кредитным обязательствам раненых военнослужащих. Семьям сотрудников банков, погибшим в боях за освобождение Карабаха будет выплачено пособие в годовом размере зарплаты погибшего. А сотрудникам банков, получившим ранения в боях за освобождение наших земель, выплатить единовременную материальную помощь в размере трехмесячной заработной платы.