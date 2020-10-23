Гражданам США рекомендуется проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы.

24 октября посольство США в Азербайджане опубликовало оповещение о безопасности для своих граждан. Как сообщает haqqin.az, в оповещении говорится, что посольство США в Баку получило достоверные сообщения о возможных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранных граждан в Баку, в том числе против таких отелей, как J.W. Marriott Absheron, а также потенциальных других мест в Баку.

Посольство рекомендует своим гражданам соблюдать осторожность и сохранять бдительность, избегать скопления людей, не привлекать к себе внимания, остерегаться окружающих, проявлять бдительность в местах, часто посещаемых иностранцами, следить за новостями в местных СМИ.

Отметим, что сообщение посольства США перекликается с информацией, полученной азербайджанскими спецслужбами. Так, согласно информации, поступившей в Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, спецслужбы Армении в целях скрыть серию поражений своей армий на фронте намереваются осуществить в крупных городах Азербайджана, а именно в местах массового скопления людей и в общественном транспорте террористические, провокационные акты и другую подрывную деятельность, тем самым повторить коварные и бесчеловечные акты террора, совершенные против мирного населения Баку и других регионов страны в конце 1980-х и 1990-х годов.

Стоит напомнить, что проводящая политику террора Армения в разное время организовывала на территории нашей страны более 30 террористических актов.