Хикмет Гаджиев: Использование детей в качестве солдат – военное преступление

Использование детей в возрасте до 15 лет в качестве солдат является военным преступлением. Об этом на своей странице в Твиттер написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что видео свидетельствует о том, что Армения использует подростка в качестве солдата. Должно быть начато расследование.

«Использование детей в возрасте до 15 лет в качестве солдат запрещено международным гуманитарным правом - договорами и законами - и квалифицируется Международным уголовным судом как военное преступление», - указал помощник президента Азербайджана.