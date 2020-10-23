Хикмет Гаджиев: Использование детей в качестве солдат – военное преступление
Использование детей в возрасте до 15 лет в качестве солдат является военным преступлением. Об этом на своей странице в Твиттер написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Video shows that #Armenia employes #childsoldiers. Needs to be investigated.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 24, 2020
Recruiting and using children under the age of 15 as soldiers is prohibited under international humanitarian law – treaty and custom – and is defined as a #warcrime by ICC. @UNICEF @ICRC pic.twitter.com/5drTp1Euvx
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что видео свидетельствует о том, что Армения использует подростка в качестве солдата. Должно быть начато расследование.
«Использование детей в возрасте до 15 лет в качестве солдат запрещено международным гуманитарным правом - договорами и законами - и квалифицируется Международным уголовным судом как военное преступление», - указал помощник президента Азербайджана.