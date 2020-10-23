Взрыв на танкере Мубариза Мансимова

В Азовском море идет спасательная операция после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», принадлежащем компании Palmali олигарха Мубариза Мансимова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

Информация об инциденте поступила в 18:40 24 октября — во втором танке произошел взрыв. «Судно следовало в Ростов-на-Дону, проследовав перед этим по Керченскому проливу, оно уже находилось на выходе, в Азовском море непосредственно», — заявили в Росморречфлоте.

Экипаж судна состоит из 13 человек, десятерых из них спас проходящий поблизости теплоход «Сириус». Троих людей, оказавшихся за бортом, ищут спасатели. При этом на корабле не начался пожар, он остается на плаву. Три спасательных судна «Меркурий», «Импульс» и «Александр Сизонцев» прибудут к месту происшествия.