Коронавирус во Франции: свыше 45 тысяч новых зараженных за сутки

Во Франции за сутки выявили 45 422 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 086 497. Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны.

Ранее супруга президента Франции Брижит Макрон, отправившаяся в самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом, сдала отрицательный тест на COVID-19.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.