Армяне подстрелили нашу первую ласточку в Париже оперативный комментарий
Частный телеканал TF-1,являющийся самым популярным во Франции и крупнейшим по охвату аудитории в Европе, неожиданно снял с эфира репортаж телерепортера Лисерон Будул и, от греха подальше, удалил отснятый ею материал даже из своего интернет-сайта.
Что же произошло? Что крамольного совершила опытная французская тележурналистка? Вмешалась в ход предвыборной кампании в США? Обнаружила тайные банковские счета канцлера Ангелы Меркель? Озвучила обвинение Эрдогана против Макрона?..
Все намного хуже: Лисерон Будул имела неосторожность снять в Нагорном Карабахе, куда её командировало руководство TF-1, четырехминутный видеосюжет. Который, по сути, мало чем отличался от корреспонденций её зарубежных коллег, освещающих в последние недели события на линии азербайджано-армянского вооруженного противостояния: общение с солдатами, интервью с командирами, беседы с мирными жителями, крупные планы раненых детей, развороченных артиллерийскими снарядами жилых домов и бомбоубежищ, в которых прячутся старики и дети...
И допустила одну-единственную, но, как выяснилось позже, фатальную ошибку - передала телезрителям то, что видела своими глазами не с армянской, а с азербайджанской стороны линии фронта – наступление азербайджанской армии, решимость солдат, освобождающих оккупированные земли, разрушения жилых домов в Гяндже, находящейся в двухстах километрах от линии фронта, слезы матерей, потерявших на этой войне близких…
Стоит ли удивляться тому, что в ответ на адрес телеканала, как писал классик, «пошли письма»?!
Штаб-квартиру ТF-1 в Париже завалили СМС-сообщениями от возмущенных французов, обвинивших автора сюжета и членов её группы в грубом искажении фактов, в восхвалении «армии агрессора» и потребовавших от руководства телеканала немедленно проверить родословную нелояльной Армении журналистки на наличие у неё азербайджанских или турецких корней.
Характерно, что авторы СМС и мысли не допускали, что Лисерон Будул – не только опытный репортер, выполнявший под обстрелами профессиональный долг и подтвердивший каждое слово конкретным видеорядом, но и их соотечественница, родившаяся в Париже.
Тем не менее, на ТF-1 решили рейтингом не рисковать, а потому срочно убрали любое упоминание о злополучном телесюжете. Возможно, не обратили внимание, что у представителей «возмущенной французской общественности», пригрозивших телеканалу бойкотом и прочими социально-экономическими карами, на удивление однородные фамилии - Валери Терзиян, Клара Кейфиян, Карен Джан, Армен Саакян и так далее – дальнейшее перечисление фамилий подписантов разнообразия не внесет.
Или, наоборот, потому, что обратили на это внимание – во Франции сегодня проживает почти восемьсот тысяч этнических армян, а на выборах, как известно, лишних голосов не бывает…
Словом, история получилась шумная и уж, точно, никак не вяжущаяся с репутацией традиционно свободолюбивой и независимой французской прессы.
«Мы решительно осуждаем преследования журналистов французского телеканала ТF-1, - написал в этой связи помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Твиттере, - а также угрозы в их адрес со стороны армянского лобби за беспристрастное освещение военной агрессии Армении. Это – прямая атака на профессиональную журналистику и свободу слова».
В завершении вполне уместно напомнить руководителям телеканала ТF-1 слова американского редактора Морта Розенблюма, отметившего как-то: «Когда среди ночи раздается звонок, пожарному нужно лишь натянуть комбинезон и погасить огонь. Корреспондент же должен поведать миллиону людей, кто и зачем чиркнул спичкой».
Так что, уважаемые господа, в какой бы архив вы ни упрятали сюжет из Нагорного Карабаха, Лисерон Будул, уже ответила на этот вопрос...
А мы так были приятно обрадованы первым объективным сюжетом об Азербайджане на французском телеканале. Думали, вот эта наша первая ласточка в Парише. Не получилось, подстрелили ласточку армяне…