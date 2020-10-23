Айдын Керимов, автор haqqin.az 01:50

Частный телеканал TF-1,являющийся самым популярным во Франции и крупнейшим по охвату аудитории в Европе, неожиданно снял с эфира репортаж телерепортера Лисерон Будул и, от греха подальше, удалил отснятый ею материал даже из своего интернет-сайта. Что же произошло? Что крамольного совершила опытная французская тележурналистка? Вмешалась в ход предвыборной кампании в США? Обнаружила тайные банковские счета канцлера Ангелы Меркель? Озвучила обвинение Эрдогана против Макрона?..

Все намного хуже: Лисерон Будул имела неосторожность снять в Нагорном Карабахе, куда её командировало руководство TF-1, четырехминутный видеосюжет. Который, по сути, мало чем отличался от корреспонденций её зарубежных коллег, освещающих в последние недели события на линии азербайджано-армянского вооруженного противостояния: общение с солдатами, интервью с командирами, беседы с мирными жителями, крупные планы раненых детей, развороченных артиллерийскими снарядами жилых домов и бомбоубежищ, в которых прячутся старики и дети... И допустила одну-единственную, но, как выяснилось позже, фатальную ошибку - передала телезрителям то, что видела своими глазами не с армянской, а с азербайджанской стороны линии фронта – наступление азербайджанской армии, решимость солдат, освобождающих оккупированные земли, разрушения жилых домов в Гяндже, находящейся в двухстах километрах от линии фронта, слезы матерей, потерявших на этой войне близких… Стоит ли удивляться тому, что в ответ на адрес телеканала, как писал классик, «пошли письма»?! Штаб-квартиру ТF-1 в Париже завалили СМС-сообщениями от возмущенных французов, обвинивших автора сюжета и членов её группы в грубом искажении фактов, в восхвалении «армии агрессора» и потребовавших от руководства телеканала немедленно проверить родословную нелояльной Армении журналистки на наличие у неё азербайджанских или турецких корней. Характерно, что авторы СМС и мысли не допускали, что Лисерон Будул – не только опытный репортер, выполнявший под обстрелами профессиональный долг и подтвердивший каждое слово конкретным видеорядом, но и их соотечественница, родившаяся в Париже. Тем не менее, на ТF-1 решили рейтингом не рисковать, а потому срочно убрали любое упоминание о злополучном телесюжете. Возможно, не обратили внимание, что у представителей «возмущенной французской общественности», пригрозивших телеканалу бойкотом и прочими социально-экономическими карами, на удивление однородные фамилии - Валери Терзиян, Клара Кейфиян, Карен Джан, Армен Саакян и так далее – дальнейшее перечисление фамилий подписантов разнообразия не внесет.