Азербайджанская армия ведет бои за Губадлы

Минобороны Азербайджана проинформировало азербайджанскую общественность о боях в направлении оккупированного Губадлинского района.

По информации военного ведомства страны, Вооруженные силы Азербайджана вступили в бой с военнослужащими 543-го полка регулярной армии Армении. Противник, неся потери в живой силе и в боевой технике, отступил на свои прежние позиции.

В этом же направлении с подразделениями Азербайджанской армии вступили в бой призванные из запаса военнообязанные из города Цахкадзор Котайской области Армении. И этот батальон понес тяжелые потери и отступил. Большая часть личного состава этого подразделения была уничтожена.

В ходе боев за Губадлы уничтожено 2 танка, 2 ПДМ, 4 гаубицы-пушки Д-30, пушка «Гиацинт-Б» 1 2А36, 7 грузовых автомобилей.

В настоящее время ожесточенные бои продолжаются.