Азербайджанская армия ведет бои за Губадлы
Минобороны Азербайджана проинформировало азербайджанскую общественность о боях в направлении оккупированного Губадлинского района.
По информации военного ведомства страны, Вооруженные силы Азербайджана вступили в бой с военнослужащими 543-го полка регулярной армии Армении. Противник, неся потери в живой силе и в боевой технике, отступил на свои прежние позиции.
В этом же направлении с подразделениями Азербайджанской армии вступили в бой призванные из запаса военнообязанные из города Цахкадзор Котайской области Армении. И этот батальон понес тяжелые потери и отступил. Большая часть личного состава этого подразделения была уничтожена.
В ходе боев за Губадлы уничтожено 2 танка, 2 ПДМ, 4 гаубицы-пушки Д-30, пушка «Гиацинт-Б» 1 2А36, 7 грузовых автомобилей.
В настоящее время ожесточенные бои продолжаются.