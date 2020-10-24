Отметим, что накануне А.Ованнисян показал журналистам подправленную цензорами в Ереване карту боевых действий с уменьшенными территориальными потерями армянской армии. В частности, на так называемой карте Ованнисяна освобожденные Вооруженными силами Азербайджана Зангиланский, Гадрутский, часть Ходжавендского районов, Муровдаг, Суговушан (бывший Мадагиз) были отмечены как территории все еще находящиеся под контролем Армении.

Продемонстрированная минобороны Армении карта боевых действий в Нагорном Карабах е по «достоверности» идентична карте «древней» и «великой» Армении. Так в Министерстве обороны Азербайджана прокомментировали вчерашнее выступление официального представителя военного ведомства Армении Арцруна Ованнисяна.

И как бы это ни было печально для армянских властей, но представители официального Еревана должны смириться с реальностью. В настоящее время боевые действия ведутся с подавляющим превосходством Азербайджанской армии, которая ежедневно освобождает территории от армянских оккупантов.

Так называемая карта боевых действий является плодом больного воображения и не отражает реальное положение дел на фронте. Армянские власти стараются снизить градус напряженности в армянском обществе, скрывая истинные масштабы территориальных потерь.

Армянские журналисты могут убедиться в очередной лжи Ованнисяна. Им достаточно обратиться к армянским властям с просьбой дать разрешение для корреспонденции с территорий, указанных в качестве контролируемых армянской армией.