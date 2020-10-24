Арцрун Ованнисян показал журналистам подправленную цензорами карту реакция Баку
Продемонстрированная минобороны Армении карта боевых действий в Нагорном Карабахе по «достоверности» идентична карте «древней» и «великой» Армении. Так в Министерстве обороны Азербайджана прокомментировали вчерашнее выступление официального представителя военного ведомства Армении Арцруна Ованнисяна.
Отметим, что накануне А.Ованнисян показал журналистам подправленную цензорами в Ереване карту боевых действий с уменьшенными территориальными потерями армянской армии. В частности, на так называемой карте Ованнисяна освобожденные Вооруженными силами Азербайджана Зангиланский, Гадрутский, часть Ходжавендского районов, Муровдаг, Суговушан (бывший Мадагиз) были отмечены как территории все еще находящиеся под контролем Армении.
И как бы это ни было печально для армянских властей, но представители официального Еревана должны смириться с реальностью. В настоящее время боевые действия ведутся с подавляющим превосходством Азербайджанской армии, которая ежедневно освобождает территории от армянских оккупантов.
Так называемая карта боевых действий является плодом больного воображения и не отражает реальное положение дел на фронте. Армянские власти стараются снизить градус напряженности в армянском обществе, скрывая истинные масштабы территориальных потерь.
Армянские журналисты могут убедиться в очередной лжи Ованнисяна. Им достаточно обратиться к армянским властям с просьбой дать разрешение для корреспонденции с территорий, указанных в качестве контролируемых армянской армией.