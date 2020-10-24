В Афганистане ликвидирован один из лидеров «Аль-Каиды»
Национальное управление безопасности Афганистана (NDS) сообщило о ликвидации Абу Мухсина аль-Масри, одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида».
Ранее ФБР США внесло Абу Мухсина аль-Масри в список самых разыскиваемых террористов мира.
Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e— NDS Afghanistan (@NDSAfghanistan) October 24, 2020
«В результате операции спецназа NDS в провинции Газни был убит Абу Мухсин аль-Масри, ключевой член «Аль-Каиды» индийского субконтинента», — цитирует Коммерсант заявление NDS.
На запрос Reuters в ФБР отказались комментировать информацию о ликвидации террориста.
По информации ФБР, Абу Мухсин аль-Масри (или Хусам Абд-аль-Рауф) родился в Египте в 1958 году. Ордер на его арест был выдан в 2018 году. Он обвиняется в материальной поддержке «Аль-Каиды», а также в сговоре с целью убийства американских граждан.