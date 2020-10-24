Бинагади лидирует по больным коронавирусом
Обнародована статистика заражения COVID-19 по районам Баку. Как сообщает koronavirus.info, большинство случаев заражения коронавирусом приходится на Бинагадинский район - 14,5%.
В Хатаинском районе число инфицированных коронавирусом составляет 12,6%, Ясамальском – 11,7%, Сабунчинском – 11,6%, Насиминском – 8,7%, Наримановском – 8,1%, Сураханском – 7,9%, Низаминском – 7,2%, Гарадагском – 7,0%, Хазарском – 5,7%, Сабаильском – 4,7%, Пираллахинском районе – 0,3%.