Благодаря скоординированным и грамотным действиям… армяне потеряли 150 населенных пунктов!

Разрозненные группы, оставшиеся от разбитой и подавленной т.н. «армии обороны НКР», а также наспех собранные и отправленные в Нагорный Карабах как пушечное мясо на истребление ополченцы, являются заложниками официальных властей Армении. Об этом haqqin.az заявили в Министерстве обороны Азербайджана, комментируя слова представителя военного ведомства Армении о достигнутых армянской армией успехах на фронте.

Минобороны Азербайджана призывает обратить внимание на сводку официальных сообщений Минобороны Армении и географию боевых действий, чтобы понять всю катастрофичность ситуации, в которой оказался противник.

Череду военных поражений своей армии Ереван объясняет отчеканенной в устах своих официальных представителей бессодержательной, но помпезной фразой “благодаря скоординированным и грамотным действиям «АО Арцаха» и ополчения»… Остается добавить: благодаря скоординированным и грамотным действиям, армянская армия за несколько недель потеряла свыше 150 населенных пунктов!