Потрясающе, аплодируем! Обратите внимание – очевидец был там один. По достоверности здорово смахивает на сообщения об НЛО и десантах «зеленых человечков», которые регулярно наблюдают только единицы, группам людей они никогда не являются. Что, впрочем, вполне понятно – галлюцинации носят сугубо индивидуальный характер, один видит трупы в армянской форме, подброшенные коварными азербайджанскими военными, другой – синих, к примеру, крокодилов.

Вопрос первый: откуда это Бегларяну известно. Как он сам говорит, «со слов военнослужащего, ставшего очевидцем этого. Например, около двух недель назад во время подобной атаки в направлении Матагиса азербайджанская сторона оставила около 40 трупов в армянской форме и отступила».

Ну а как по-иному отнестись к заявлениям о том, что что азербайджанские вооруженные силы регулярно совершают попытки наступления, одетые в форму вооруженных сил Армении, а главное – к тем обоснованиям и аргументам, которые приводятся в подтверждение?

Конечно, от человека, всерьез именующего себя «омбудсменом Нагорно- Карабах ской республики», трудно ожидать адекватности, даже если бы он целыми днями молчал. А уж когда такой кадр открывает рот – вообще начинается нечто невообразимое. Публика покатывается со смеху, а после выступления задается вопросом: какую забористую траву курит этот человек, что у него возникают столь забавные галлюцинации?

Ереван может ликовать. Производство информационной лапши в этом году у него бьет все рекорды. А выступления тех, кто эту лапшу развешивает почтенной публике - по популярности бьет все юмористические шоу. И тут на днях в этом то ли цирке, то ли кунсткамере зажглась новая звезда. Встречайте – Артак Бегларян.

Впрочем, не будим слишком придирчивыми к людям, скорбным головой. Показания военнослужащего могут иметь под собой вполне простое объяснение: одно армянское подразделение попало под «дружественный огонь» другого, на войне такое бывает. Но сознаться в такой ошибке – самого себя отправить под трибунал, а потому заявить: «это не мы, это нам азербайджанцы подкинули».

Нет, ну а что такого? Армия Азербайджана известна своим коварством. Приедет группа азербайджанских спецназовцев в какой-нибудь обороняемый армянской армией населенный пункт, сфотографируется там на центральной площади – и быстренько уедет. А потом сообщает, что этот населенный пункт от армянской армии освобожден. Уж сколько раз так было. Не верите? Как вы можете, разве Ереван и его марионетки в Нагорном Карабахе хоть когда-то врали?

По версии Артака Бегларяна, всем этим цирком с переодеванием азербайджанская сторона, «вероятно, пытается запутать армянских военнослужащих и добиться успеха за счет этого». Простой вопрос – а к чему такие сложности для стороны, которая и без того побеждает на поле боя выучкой и техническим превосходством – в голове этого вешателя лапши на уши почтенной публике даже не возникает.

«Во-вторых», - продолжает делиться своими галлюцинациями Бегларян – «с одной стороны, они стремятся искусственно уменьшить число своих жертв и скрыть их, а с другой, они надеются, что во время обмена трупами их примут за жертвы армянской стороны». Тут даже комментировать ничего не нужно – бред классический, лабораторный, прямо как в учебниках по психиатрии его и описывают.

Хотя, бред-то оно, конечно, бред. Но не без подтекста. Вот что сообщает нам пациент, считающий себя омбудсменом: «не исключено, что некоторые из них [трупы в армянской форме - haqqin.az] могут быть наемными террористами, учитывая тот факт, что за трупами наемников вряд ли придут». Бегларян, конечно, скорбен умом, но – усердный, поскольку пытается реанимировать любимый труп армянской пропаганды об иностранных наемниках и исламистских боевиках, якобы воюющих на стороне Азербайджана.

Труп этот уже серьезно припахивает гнилью, но в Ереване продолжают его использовать, надеясь, что он все же как-то сработает. Некрофилия чистой воды, ну да правящая в Армении клика не из брезгливых, и не на такое способна.

По большому счету, армянская контрразведка должна была после этого заявления Бегларяна срочно прихватить за самые интимные места и, ласково глядя в глаза спросить: «Ты на кого работаешь, малохольный? Ты не понимаешь, что после твоего бреда наши солдаты, и без того пребывающие в стадии паники, теперь начнут по своим стрелять?»

Но – не сделают они этого. Они сами в этом бреду живут, им пропитались и его поддерживают. Здравого смысла у них почти и не осталось, одни галлюцинации.

Так что недолго осталось ждать того момента, когда очередной армянский «омбудсмен» сообщит о применении азербайджанской стороной на поле боя запрещенных международными конвенциями боевых крокодилов. Это на фронтах у Еревана везде трещит. А с производством пропагандистской лапши для почтенной иностранной публики все в полном порядке.