«В СМИ Армении сообщается о визите делегации парламента Франции в Армению и на оккупированные территории Азербайджана. В то время, как военная агрессия Армении против Азербайджана продолжается, а официальный Ереван совершает террор и массовые военные преступления против мирного населения Азербайджана с использованием баллистических ракет, визит делегации парламента Франции в Армению носит односторонний и предвзятый характер», - сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Ни для кого не секрет, что многие из участвовавших в визите членов парламента Франции связаны с армянским лобби и финансируются армянским лобби.