Корреспондент любимого телеканала Трампа Ильхаму Алиеву: «Вы четко изъясняете сложные проблемы»

Как сообщал ранее haqqin.az, американский телеканала “Fox News”, который в США называют любимом телеканалом президента Дональда Трампа, представил телезрителям весьма увлекательную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Интервью посвящено разгоревшейся в Карабах е Освободительной войне Азербайджана. В начале интервью завязалась интересная беседа американского журналиста с Ильхамом Алиевым:

- Я проработал в Европе 30 лет. Я никогда не был в вашей стране и потому сожалею об этом. Посетив в ближайшие месяцы Азербайджан, я исправлю эту ошибку.

- Надеюсь, у вас будет время навестить нас в будущем.

- И я надеюсь. Ваша страна прекрасна. Я люблю "Формулу-1", люблю архитектурный стиль Захи Хадид, люблю фильмы. Вы проделали большую работу, модернизировав свою столицу.

- Благодарю вас.

- Я слушал многие из ваших интервью. В интервью вы подробно и четко изъясняете сложные проблемы, с которыми сталкивается регион. Я должен задать ясные, лаконичные и содержательные вопросы, чтобы мы могли получить как можно больше ответов. Я понимаю, что это возникшие более ста лет назад сложные проблемы.