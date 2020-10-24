Так, на днях в интервью египетскому изданию Al Ahram Weekly он со слезою во взоре заявил, что Баку «использует как пушечное мясо своих солдат и даже гражданское население».

Заваленный кучей неприятных новостей и международными турне в поисках поддержки президент Армении, тем не менее находит время страдать по азербайджанскому народу.

Более того, - подчеркнул он – «азербайджанская сторона намеренно располагает свои военные объекты очень близко от гражданских, как, например, в Тертере, Барде или Горадизе, либо маскирует их на территории крупных городов, как, к примеру, в Гяндже».

Сам по себе факт подобных высказываний – яркое свидетельство того, что в дебрях армянской политики что-то сдохло и уже припахивает. Переведем с ереванского политического на язык нормальных людей: «Не виноватые мы в том, что убиваем мирных азербайджанских граждан ночными ракетными и артиллерийскими ударами. Это нас Баку заставляет». Мало того, он еще после этого Ереван, извиняюсь за выражение, демонизирует, причем неоднократно.

На подобные высказывания можно возмущаться, можно сказать, что «сам дурак», можно проигнорировать – но все это будет неправильным. Азербайджану пора готовиться к тому, что с правящей в Армении кликой нужно разговаривать исключительно тоном прокурора – бесстрастно, аргументированно, предельно логично и, припирая фактами.

Потому как что-то сдохшее в дебрях армянской политики – ни что иное, как осознание предстоящего конца и скамьи подсудимых, пусть даже и заочно. Они еще суетятся, они еще на что-то надеются, распространяя слухи о том, что вот-вот все изменится в лучшую сторону.

Но страх суда за военные преступления уже поселился в их сердцах. Саркисян, умудренный опытом, первым почувствовал это. И пока молодые да прыткие Пашинян с соросятами мечутся скунсами, отравляя информационное пространство зловонием, президент Армении начал готовить себе алиби, ну или как минимум репетировать речь перед международным трибуналом в свою защиту.

Вполне своевременно, нужно сказать. Поскольку С 27 сентября в результате обстрелов армянскими вооруженными силами населенных пунктов Азербайджана:

- погибли 63 мирных жителя,

- ранения получили 298 человек из числа гражданского населения,

- разрушены 90 многоэтажек и 2156 частных домов.

И мы помним каждое имя, каждый адрес, каждый факт удара по мирным жителям. Как помним и то, что во время Первой карабахской войны:

- Более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами.

- Ограблено и разграблено более 800 азербайджанских сел.

- 20 тысяч человек погибли, более 50 тысяч получили ранения и стали инвалидами.

- Около 20 процентов территории Азербайджана было оккупировано.

- В результате оккупации были разрушены 7 районных центров, 6 городов, 12 поселков, 830 деревень, 700 больниц и медицинских учреждений, 6 государственных театров, 368 клубов и 85 музыкальных школ.

- 6000 промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий были разграблены во время оккупации.

- Более 1 миллиона гектар сельскохозяйственных угодий на оккупированных территориях, в том числе 127,7 тыс. га орошаемых земель и 34,6 тыс. га виноградников и фруктовых садов были выведены из оборота и уничтожены.

Азербайджан не хочет мести – он жаждет справедливости и наказания военных преступников, развязавших и продолжающих эту трагедию для двух народов. Крокодильи слезы, которые сейчас начинает лить Саркисян, не должны никого обманывать – эта лживая и дешевая театральщина не от раскаяния, а от страха перед неотвратимым наказанием.