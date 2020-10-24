Fox News спрашивает Ильхама Алиева: “Вы депортируете армян из Карабаха?”

Интересная выдержка из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева американскому телеканалу Fox News:

- Господин Президент, есть правовые уровни и есть реалии. Реальность в Нагорном Карабахе и регионе такова, что после всех потрясений 1980-х и 1990-х годов он, в принципе, населен армянами. Если вы войдете туда, вам придется депортировать армян и вернуть азербайджанцев, и снова будут вынужденные переселенцы. На столе есть дипломатический план, сохранение независимости Нагорного Карабаха, возвращение Арменией семи районов вокруг Нагорного Карабаха. Вы рассматриваете дипломатический путь?

- Ваши слова о дипломатическом урегулировании не соответствуют действительности. Потому что со стороны посредников - США, России и Франции - нам не был предоставлен план о предоставлении независимости Нагорному Карабаху. В мирном плане было предложение, что...

- Автономия...

- Нет. Вовсе не так. В мирном плане есть пункт, который призывает к возвращению Азербайджану всех оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, где проживало более 700 тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке. Реалии, о которых вы говорите, - это реалии, сформировавшиеся в результате агрессивного сепаратизма Армении и этнической чистки азербайджанцев.

Из Нагорного Карабаха были изгнаны все азербайджанцы, до войны там было 40 тысяч азербайджанцев, из семи районов вокруг Нагорного Карабаха были изгнаны все азербайджанцы - 700 тысяч человек.