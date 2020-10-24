Радость Арцруна: азербайджанский грузовичок!
Ранним утром Минобороны Азербайджана, сообщив об успешной контрнаступательной войсковой операции, рассказало в подробностях об уничтоженной накануне боевой технике противника. «В ходе боев за Губадлы уничтожено 2 танка, 2 ПДМ, 4 гаубицы-пушки Д-30, пушка «Гиацинт-Б» 1 2А36, 7 грузовых автомобилей», - говорится в сообщение главного военного ведомства Азербайджана.
Армянские журналисты обратились за встречными комментариями к главе пресс-службы Минобороны Армении Арцруну Ованнисяну. Каковы же были успехи армянской армии?! Как сообщает Спутник Армении, А.Ованнисян поделился с армянской общественностью нескрываемой радостью: «Мы захватили один азербайджанский грузовик!». Есть чем гордиться доблестной армянской армии!