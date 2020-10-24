Азербайджанский солдат обратился к народу видео
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеоролик о военнослужащих Вооруженных сил, сражающихся за освобождение азербайджанских территорий от вражеской оккупации.
На видео азербайджанский военнослужащий обращается к народу. Он отмечает, что доблестная азербайджанская армия освобождает территории страны от вражеской оккупации: "С чувством большой гордости хочу подчеркнуть, что я также служу офицером в рядах Вооруженных сил Азербайджана. Как сказал Верховный главнокомандующий, мы поднимем на всех освобожденных от оккупации землях трехцветный флаг АР. Да здравствуют азербайджанская армия и Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!"