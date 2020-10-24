Ильхам Алиев парирует Fox News: «Семейное управление? А семья Бушей? А муж и жена Клинтоны?»

Интересная выдержка из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева американскому телеканалу Fox News:

- Однако, господин президент, мы знаем, что есть некоторые обвинения в отношении вашего правительства в нарушении прав человека и свободы слова, в коррупции и в семейном управлении как в правительстве, так и во многих корпоративных структурах. Разве это не отвлекает внимание вашей общественности или некоторых членов вашего общества от ситуаций, которые некоторые люди считают нарушением?

- Нет, коррупция есть, и мы боремся с ней. Мы представили программу широких экономических реформ. Многие люди, многие государственные чиновники и высокопоставленные должностные лица недавно были арестованы по обвинению в коррупции. Коррупция есть везде, и мы ведем борьбу с этим явлением. Что касается семейного управления, то я хочу привлечь внимание к вашей собственной стране, где важные должности занимали отец и сын. Семья Бушев, семья Клинтонов, муж и жена, семья Кеннеди, и во многих других странах тоже. Так что это не отличается от того, что происходит в Соединенных Штатах.

- Однако они все были выбраны на демократических и прозрачных выборах.

- Да, особенно избранный решением Верховного суда США Буш.

- Вы знаете политику Америки, господин Президент.

- Знаю. Я подготовленный человек.