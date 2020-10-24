Удар по армянским войскам высокоточным оружием видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры применения Азербайджанской армией против врага высокоточного оружия.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры применения Азербайджанской армией против врага высокоточного оружия.
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