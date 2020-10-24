Ильхам Алиев: «Мы проиграли сражение, а не войну»

Интересная выдержка из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева американского телеканалу Fox News.

- Господин Президент, в 1994 году вы проиграли войну. И теперь, в 2020 году, вы хотите снова начать войну, чтобы выиграть её.

- Мы проиграли не войну. Мы проиграли сражение. Это произошло по объективным причинам. Во-первых, в Азербайджане была внутренняя нестабильность, которой воспользовалась Армения.

- Но мой вопрос о том, почему вы хотите снова начать войну в 2020 году? 20 лет было тихо.

- Во-вторых, это произошло из-за открытой внешней поддержки Армении. Не мы начали войну. Мы просто ответили, и делаем это на основании Устава ООН. Устав Организации Объединенных Наций гарантирует право каждой страны на самооборону.

Мы защищаем себя и освобождаем от армянской оккупации международно признанные территории Азербайджана. Больше этого мы ничего не делаем.

Что касается армянского народа, я неоднократно говорил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами, и мы позаботимся о них. Вместе с азербайджанцами, которые вернутся туда, они будут жить достойно и в мире.