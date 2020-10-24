"Усилия президента Трампа по урегулированию конфликта абсолютно соответствуют международным отношениям. Мы полностью поддерживаем его позицию и личные взгляды в этом отношении. Мы видим, что позиция США сбалансирована, так и должно быть. Потому что США – посредник". Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью американскому телеканалу Fox News сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Что касается критических высказываний президента Трампа по Турции, кстати, я не встречал эти высказывания в прессе.

Но его взгляды были конструктивными. Соединенные Штаты не принимают чью-либо сторону. Остальные сопредседатели также не должны принимать чью-либо сторону.

Мы осознаем, что очень большая армянская община оказывает влияние на политику не только в Соединенных Штатах, но и во Франции и России, осуществляет большую лоббистскую деятельность, в полную силу ведет антиазербайджанскую деятельность, осознаем и тот уровень давления, которое они могут оказать.

Но в то же время открытая политика президента Трампа, поддерживается в Азербайджане, поддерживается не только мною, но и нашим народом", - сказал президент Ильхам Алиев.