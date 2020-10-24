В России уже более полутора миллиона заболевших коронавирусом

Больше 1,5 млн человек в России заболели коронавирусом с начала эпидемии. Число умерших превысило 26 000 человек.

За последние сутки в России выявлено 16 710 новых случаев заражения коронавирусом и 229 летальных исходов, сообщает в своем Telegram-канале столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Полностью выздоровели за сутки 7 704 человека.

В Москве зафиксировано 4 455 новых случаев, в Московской области — 491, в Санкт-Петербурге — 709.