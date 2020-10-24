Неофашисты устроили беспорядки в центре Рима

В центре Рима в ночь на воскресенье, 25 октября, в ходе протестов против ужесточения правительством карантинных мер на фоне пандемии COVID-19 около двухсот членов неофашистской группировки Forza Nuova ("Новая сила"), скрывавшие свои лица под балаклавами, обстреляли петардами сотрудников полиции и подожгли несколько мусорных контейнеров. Об этом сообщает газета La Repubblica, называя произошедшее "часом городской партизанской войны".

В результате инцидента были ранены двое сотрудников полиции, как минимум десять человек задержаны.

В настоящее время в итальянской административной области Лацио, столицей которой является Рим, действует комендантский час с полуночи до пяти часов утра. Сообщается, что хулиганы собрались на популярной у туристов площади Пьяцца дель Пополо за одну минуту до полуночи и подожгли там ракеты фейерверка цветов национального флага Италии. Таким образом они хотели выразить протест против комендантского часа и "санитарной диктатуры". Вскоре их акция вылилась в столкновения протестующих с полицией.

Беспорядки с использованием дымовых шашек были зафиксированы и в других районах Рима, пишет La Repubblica.