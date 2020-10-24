Командующий сухопутными войсками Ирана в поддержку суверенитета Азербайджана

Иран выступает против любой оккупации и агрессии и решительно осуждает их. С такой поддержкой Азербайджану, часть территорий которого находятся под оккупацией Армении, выступил командующий Сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур, сообщает haqqin.az со ссылкой на Mehr.

По его словам, любая угроза на иранских границах будет встречена контрмерами. Он подчеркнул, что безопасность народа и национальные интересы страны - это красная линия Ирана.