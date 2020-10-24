Джейхун Байрамов: «Под особым вниманием США восстановление госграницы Азербайджана»

"Взятие нами границы Азербайджана с Ираном под контроль означает обеспечение суверенитета нашей страны на тех территориях. Считаю, что это не только вопрос границы".

Об этом Report заявил находящийся с визитом в США министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы знаем, что государство-оккупант и режим Армении в течении этих лет занимались там незаконной деятельностью. Как вы знаете, тот регион был центром по незаконному обороту оружия, перевозке наркотических средств и многим видам незаконной деятельности. С этой точки зрения, естественно то, что для США, которые уделяют особое внимание и придают большое значение таким вопросам, восстановление суверенитета Азербайджанского государства на тех территориях является положительным фактом и, думаю, что принимается именно в этом контексте".