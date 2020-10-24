Агдамский, Тертерский и Агджабединский районы под обстрелом армян срочно!

Армянские вооруженные силы обстреливают территории Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

5064 просмотров